KARTAL'da aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun'un kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti. Uygun'un kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.