Alınan bilgiye göre, Sarmaşık Sokak'taki inşaatın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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