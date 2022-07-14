Son dakika haberi | Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

14.07.2022 19:21

Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da inşaat halindeki 15 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kartal'da inşaat halindeki 15 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarmaşık Sokak'taki inşaatın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, işçilerin depo olarak kullandığı alanda çıkan yangını, kimyasal maddelere sıçramadan söndürdü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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