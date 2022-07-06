Kedi kurtarma operasyonu: Evden kaçtı, araç motoruna sıkıştı - Son Dakika
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Kedi kurtarma operasyonu: Evden kaçtı, araç motoruna sıkıştı

06.07.2022 10:30

Kartal'da evden kaçıp park halindeki araç motoruna sıkışan kediyi, ekipler zorlu uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti.

Kartal'da evden kaçıp park halindeki araç motoruna sıkışan kediyi, ekipler zorlu uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki aracın motor kısmına evden kaçan bir evcil kedi girdi. Araç sahibi bir süre sonra park halinde olan aracına binmek isteyince aracının kaputunda kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, aracın motor bölümünün alt kısmımda bulunan kediyi, zorlu uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Sevgi Canpolat - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kedi kurtarma operasyonu: Evden kaçtı, araç motoruna sıkıştı - Son Dakika

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