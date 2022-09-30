Kartal'da Yunus Mahallesi'ndeki bir ortaokulun çevresinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Polis, şüpheli aracın sürücünün bir başka sürücüye paket verdiğini tespit etti. Takibe devam eden polis, aracın kaçış güzergahlarını da kapattı. Otomobili durduran polis ekipleri, yapılan aramada araçta satışa hazır halde, toplam ağırlığı 148 gram 94 parça uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KARTAL'DA OKUL ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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