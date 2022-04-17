KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ - Son Dakika
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KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ

17.04.2022 11:55

KARTAL'da yolun karşısına geçmek isteyen Latif Akçay, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KARTAL'da yolun karşısına geçmek isteyen Latif Akçay, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine koşanlar tarafından kalp masajı yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halindeki Ömer Yardımcı yönetimindeki 34 DEK 691 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen Latif Akçay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akçay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören çevredekiler, olay yerine koşarak yaralı Akçay'a kalp masajı yaptı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Akçay'ı ambulansa koyarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Akçay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ömer Yardımcı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Latif Akçay'a, kavşağı dönmek isteyen otomobilin çarptığı görüldü. Kazayı gören vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu.

KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ
KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ
KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ
KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ
KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ - Son Dakika
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