Son dakika haber! Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da Gümüşpınar Mahallesi'nde bir sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk, sahibinin tasmasını elinde tuttuğu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin sahibi ve çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan köpek sokaktan uzaklaştırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Öte yandan köpeğin çocuğa saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırma anı ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer alıyor. Görüntüler üzerine, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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