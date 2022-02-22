Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı - Son Dakika
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Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı

22.02.2022 18:52

Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı Otomobilin iki kişiyi teğet geçip baklavacıya daldığı anlar kamerada Kovalamaca kazayla son bulunca polise yakalandılar Kartal'da polisten kaçan iki şahsın bulunduğu otomobil, yolda bulunan iki yayayı teğet geçerek...

Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı

Otomobilin iki kişiyi teğet geçip baklavacıya daldığı anlar kamerada

Kovalamaca kazayla son bulunca polise yakalandılar

İSTANBUL - Kartal'da polisten kaçan iki şahsın bulunduğu otomobil, yolda bulunan iki yayayı teğet geçerek yol üzerindeki baklavacı dükkanına daldı. Otomobilin teğet geçtiği iki yaya kıl payı ölümden kurtuldu. Kaza nedeniyle dükkanın camları ve duvarı parçalandı. Şahıslar, polisten kaçışları kaza ile birlikte son bulunca polise yakalandı. Otomobilin iki kişiyi kıl payı teğet geçerek baklavacı dükkanına daldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kartal Orta Mahalle'de Atatürk Caddesi üzerinde saat 16.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 34 EJA 59 plakalı Mercedes markalı otomobil içerisinde bulunan iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şahsın kullandığı otomobil, kaldırımdan yolun karşısına geçen iki yayayı kıl payı teğet geçti. Savrulan otomobil yol üzerindeki bir baklavacıya daldı. Baklavacı dükkanının camları kazada tuzla buz olurken dükkanın duvarı parçalandı. Otomobil içerisinde bulunan şahıslardan biri de kolundan yaralandı. Kaza nedeniyle kovalamaca sonlanınca şahıslar peşlerindeki sivil polisler tarafından yakalandı.

"Arkadaşımın beni çekmesiyle kurtulduk, yoksa cama biz de yapışmıştık"

Kazada otomobilin kendisini teğet geçtiği Yusuf Sur, "Caddenin aşağısından arkadaşla geliyorduk .Araç yukarıdan geliyordu, frene basınca tam sokağın köşesinde benim bacağıma vurdu. Arkadaşımın beni çekmesiyle kurtulduk yoksa cama biz de yapışmıştık. Aracın hızı çok fazlaydı. Bir de sivil polisler peşindeymiş, polisten kaçıyorlardı. Çatışmalı bir olaydan kaçıyorlarmış galiba bunlar. Genç çocuklardı, biz de şikayetçi olmadık. Bacağımıza bir darbe aldık ama çok önemli değil çok şükür canımıza bir şey olmadı. Kıl payı kurtulduk, bir adım daha geride olsaydık ikimizi de cama yapıştırmıştı" dedi.

Yayaların ölümden döndüğü kaza kamerada

Öte yandan otomobilin iki kişiyi kıl payı teğet geçerek baklavacıya daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişi yolda yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen otomobil yayaları kıl payı teğet geçiyor, ardından dükkana dalıyor.

Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı
Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı

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Atatürk Caddesi, Mercedes, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da polisten kaçan sürücü, iki yayayı teğet geçip baklavacıya böyle daldı - Son Dakika
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