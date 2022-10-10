Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya kazaya müdahale eden trafik ekipleri engel olmaya çalıştı. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren sürücüler, trafik polisleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale - Son Dakika

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