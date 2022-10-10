Son dakika haber... Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale - Son Dakika
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Son dakika haber... Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale

10.10.2022 00:57
Son dakika haber... Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale

Son dakika haberine göre Kartal Sahil Yolu'nda maddi hasarlı kaza yapan iki aracın sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti.

Kartal Sahil Yolu'nda maddi hasarlı kaza yapan iki aracın sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Trafik polislerinin güçlükle araya girdiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya kazaya müdahale eden trafik ekipleri engel olmaya çalıştı. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren sürücüler, trafik polisleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale - Son Dakika
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