Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

18.05.2022 08:26

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Petroliş Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.G idaresindeki 34 NN 8546 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EZD 597 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EZD 597 plakalı araç, önce kaldırımda yürüyen Şükrü Koç ile Fevzi Morkoç'a, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada sürücüler, aracın çarptığı yayalar ve araçlarda bulunan E.K. ile E.D. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir sürücüyü çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Otomobil, İtfaiye, Üsküdar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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