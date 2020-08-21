Son dakika haber: Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, evinde uyuşturucu ürettiği tespit edilen Enver K'yi (51) takibe aldı.

Şüpheli, Orhantepe Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 5 saksıda toplam 26 kök Hint keneviri, 66 gram yaş kenevir maddesi, 24,2 gram öğu¨tu¨lmu¨ş esrar, 13,6 gram skunk, hassas terazi ve 7 bin 500 TL ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.