Son dakika haber... Kartepe'de vektörle mücadele sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Kartepe'de vektörle mücadele sürüyor

Son dakika güncel haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde, vektör mücadelesi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde, vektör mücadelesi devam ediyor.


Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı "Vektör mücadelesi hizmeti" veren ekipler, Kartepe'de vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda özellikle vektör özelliği taşıyan canlıların yuvalanacağı yerler belediye ekipleri tarafından titizlikle ilaçlanarak kontrolsüz üremelerin önüne geçiliyor. Belediye olarak sıcakların başladığı tarihten itibaren vektörle kesintisiz mücadele ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sineksiz bir yaz için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte son yılların en kapsamlı ilaçlama protokollerini yürüterek vektörle mücadele ediyoruz. Sahada ilaçlama çalışmalarını devam ettiren ekiplerimiz ile bugün bir araya gelerek çalışmalar hakkında uzman arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bu vesile ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin Kartepe'nin tadını keyifleri kaçmadan çıkarabilecekler" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kartepe'de vektörle mücadele sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
15:40
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kartepe'de vektörle mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]