Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Rahmiye Mahallesi Aydınlı Sokakta parke, Beşik Sokakta asfalt yama, Maşukiye Mahallesi'nde Aslanağzı Sokakta parke yol tamiri çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmaları incelemesi sırasında Başkan Kocaman hemşehrileri ile de bir araya geldi. Çalışmaları değerlendiren Kocaman, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimizin daha konforlu üstyapı ve ulaşım hizmetine kavuşması için aralıksız olarak çalışıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında yeni kontrollü döneme girdik. Bu dönemde ekiplerimiz tarafından çalışmalara hız verildi. Daha konforlu Kartepe için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ