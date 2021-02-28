Son dakika haber! Kartepe'ye Etnografya Müzesi kazandırılacak - Son Dakika

Kartepe Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Derbent Etnografya Müzesi'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tarihi Hikmetiye Camimiz ile birlikte Kartepe yöremizi anlatan ve tanıtan Etnografya Müzemizi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Derbent Mahallesi'nde bulunan ve II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Camii karşısında inşaatı devam eden Derbent Etnografya Müzesi, iki katlı olup toplamda 200 metrekare alanda inşa ediliyor. Müze içerisinde Kartepe yöresini anlatan halk giysileri, süs eşyaları, çeşitli oyalar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, mutfak kapları, çeşitli madeni eşyalar, halı, kilim gibi tarihi değere sahip örnekler sergilenecek. Başkan Mustafa Kocaman da, Derbent Etnografya Müzesi'nde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

"Kısa zamanda tamamlayacağız"

Tarihe ve kültüre sahip çıkmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Başkan Kocaman, "Tarihi Hikmetiye Camimiz ile birlikte Kartepe yöremizi anlatan ve tanıtan Etnografya Müzemizi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Derbent Turizm Derneği desteği ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kaba inşaatı devam eden müzemizi çok yakın bir zamanda Kartepe'mize kazandıracağız" dedi. - KOCAELİ