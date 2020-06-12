Son dakika haber | Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı

Son dakika haberlerine göre Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldıAntalya'nın Kaş ilçesinde tesbit edilen izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına devam ediliyor.

Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde tesbit edilen izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına devam ediliyor. Kaş Belediyesi ekipleri, Kalkan Mahallesi Kördere Mevkii'ndeki 11 yapının yıkımına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından Antalya'da yapılan denetimlerde, 413 yapının imara aykırı olduğu belirlendi. Bu yapılardan 266'sının bulunduğu Kaş ilçesinde yıkımlar devam ediyor. Kaş Belediyesi ekipleri, daha önce Gelemiş Mahallesi Yalı Mevkii'nde 11 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, bugün de Kalkan Mahallesi'ne bağlı Kördere Mevkii'ndeki 11 kaçak yapının yıkımına başladı. Ekipler, yıkılan binaların tabanındaki betonları da kırarak, alanı tamemen temizliyor. 11 kaçak binanın yıkımının iki günde tamamlanması bekleniyor.

Son dakika haber | Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı

Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi         
16:47
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 18:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]