Son dakika haber! Kaş'ta makilik alanda yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaş-Kalkan yolu üzerindeki bir sitenin özel trafosundaki elektrik kaçağı, çevredeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Makilik alandan dumanların yükseldiği görenler durumu hemen itfaiyeye ihbar etti. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Orman İşletme müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 15 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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