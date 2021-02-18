Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlıkta çıkan ve seraları tehdit eden yangın, kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bölgede yaptığı incelemede 4 serada hasar oluştuğu tespit edildi.
Sazlıktaki geniş alanda tahribata neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sazlıkta dün öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılmış, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kaş'ta seraların bulunduğu bölgedeki sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika