Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

31.03.2022 12:19
Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri 2 şahsın evine yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddeler ile av tüfeği ele geçirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri 2 şahsın evine yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddeler ile av tüfeği ele geçirdi. Şahıslar, gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesi, Yeşilköy Mahallesinde 30 Mart Perşembe günü düzenlenen operasyonda H.T ve Y.G. isimli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada, A4 uyuşturucu madde, 2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 20 gram kenevir tohumu, 4 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, H.T. isimli şahsa yivsiz ruhsatsız av tüfeği bulundurması sebebiyle bin 286 TL idari para cezası uygulanırken, uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

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Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Uyuşturucu, Av Tüfeği, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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