Son dakika haber... Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sportif direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.