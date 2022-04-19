KASIMPAŞA TRİBÜN LİDERİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'nda Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde geçen cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Yüksel Ustahüseyin (48) evine giderken bir otomobil ve motosikletten kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksel Ustahüseyin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yüksel Ustahüseyin'e silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ustahüseyin, sokakta arkadaşları ile konuştuğu sırada sokağa giren bir otomobil ve motosiklet giriyor. Önce otomobilden daha sonra da motosikletten Yüksel Ustahüseyin'e art arda ateş ediliyor. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, Yüksel Ustahüseyin, yere yığılıyor. Çevredekiler ise panikle sağa sola kaçışıyor.