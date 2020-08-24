Son dakika haber... Kasırga ve tropikal fırtına etkisiyle petrol yükseldi

Petrolde vadeli fiyatlar, Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin, Marco kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle durdurulması üzerine düştü.

Meksika Körfezi'ndeki bu beklenmedik gelişme, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlamasının ardından yaşandı.

Suudi basınına göre, Suudi Aramco'nun, Covid-19 pandemisi nedeniyle talepte olası daha yavaş bir toparlanmaya hazırlık olarak şirketin üst yönetim yapısında bazı değişiklikler yapıldı.Bu gelişmelerle, vadeli piyasalarda Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.72 artışla 44.67 dolara çıkarken, spot piyasa fiyatı da yüzde 1.0 artışla 45.66 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas hafif petrolünün Ekim vadeli fiyatı yüzde 0.64 artışla 42.61 dolara yükselirken, spot piyasa fiyatı da yüzde 0.83 artışla 42.61 dolara çıktı.