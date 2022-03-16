Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 19:33

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kastamonu'da, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen törende, 2020'de Van'da çığ sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Deniz ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Erbil'in yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, vatan ve bayrak için şehadete yürüyen iki kahramanın 85 milyonun evladı olduğunu vurguladı.

Her zaman için gazilerin baş tacı olduğunu dile getiren Çakır, "Biz de onların kardeşleri, çocukları ve ağabeyleriyiz. Her zaman farklı bir konuda sıkıntıları ve talepleri olduğu zaman başta şahsım olmak üzere tüm arkadaşlarımla yanlarındayız." dedi.

Şehadet makamının makam ve mevki ile ölçülemeyeceğinin altını çizen Çakır, "Bu olay üzücü olmakla beraber, bu unvan yiğitlerin ailelerine bırakacak en büyük miras. Bu unvanın para pul, makam mevki ile alakası yok. İnşallah bizler de şehitlerimizin aziz hatırasına hep beraber sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in annesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim eden Vali Çakır, kendi kardeşinin de önceki yıllarda Van'ın Çatak ilçesinde şehit olduğunu söyledi.

Uzman Çavuş Furkan Erbil'in 4 yaşındaki oğlu Çınar Efe'yi masanın üzerine çıkartarak belgesini sunan Çakır, dün doğum günü olan çocuğa doğum günü hediyesi de verdi.

Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

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VAN'DA 12 ŞEHİT AİLESİNE 'DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATLARI' VERİLDİ VAN'DA 12 ŞEHİT AİLESİNE 'DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATLARI' VERİLDİ Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

Kastamonu, Şehit, Erbil, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | KASTAMONU - 2 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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