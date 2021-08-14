Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi - Son Dakika

Selden zarar gören Abana ilçesinin havadan drone ile görüntülenmesi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü. İlçenin sahil şeridi, çay yatağından denize ulaşan ağaç parçaları, tank ve su depoları ile çeşitli malzemelerle doldu. Çay kenarındaki sanayi sitesindeki dükkanların bir kısmı çöktü, belediye garajı ve içerisindeki araçlar, şehir stadyumu ve kapalı halı saha da çay sularının taşıdığı malzemelerle kaplandı.