Son dakika haber | Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi - Son Dakika

Son dakika haber | Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi

Son dakika gelişmesine göre Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Mevcut kulüp yönetimi ile hentbol ortak paydasında, hiçbir platformda bir araya gelmemiz mümkün değil." dedi.

Son dakika haber | Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Mevcut kulüp yönetimi ile hentbol ortak paydasında, hiçbir platformda bir araya gelmemiz mümkün değil." dedi.

Günal, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu Belediyespor'dan ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sene takımın gruplara kalması için kendisini çağırdıklarını dile getiren Günal, "Beni buraya çağırdıklarında ilk söyledikleri şey, 'Avrupa'da bizim mutlaka gruplara kalmamız gerekiyor' olmuştur. Bunun anlamı; Bizim kadromuz iyi bu kadroyu sen gruplara taşırsın. Gruplara kalmamızın ardından ilk 2 maçı kaybettikten sonra 3 maç üst üste kazanıp Türkiye'de yine bir ilki başararak çeyrek finale yükseldik. Kaderin garip cilvesi olarak daha önce Kastamonu Belediyespor'u Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Banik Most takımını iki maçta da yenerek gruptan çıktık." diye konuştu.

Bu başarılar yaşanırken kuru bir teşekkür beklediklerini ifade eden Günal, şöyle devam etti:

"Fakat gelin görün ki biz daha grup maçlarını oynarken kulübün mevcut yönetimi dışarıda antrenör arıyormuş. Ben de bunu 3. şahıslardan öğreniyorum. Kulüp başkanından 2 defa bu konuları görüşmek için randevu talep ettiğim halde ikisinde de 'tabii olur hocam görüşelim' denilerek savuşturuldum. Benim tek beklentim yeni dönemde 'Hocam sizle çalışmıyoruz' denmesiydi. Bir kuru teşekkür etmeyen kişiler, 'Bizi bu durumdan kurtarır mısın' dedikleri bana, resmi olarak sezon sonunda çalışmayacaklarını da söylemediler."

"Benim kariyerimi taşımak birçok kişiye ağır gelebilir"

Günal, hiçbir röportajında kendisini ön plana çıkarmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel basına verdiğim hiçbir röportajda 'ben' demedim, aksine önce sporcu arkadaşlarımı, kulüp yönetimimi, belediyemizi ve bu branşa destek veren tüm paydaşları ön plana çıkardım. 'Bunda az da olsa katkım varsa gurur duyarım' dedim. Yönetim, 'Kadronun kendileri tarafından kurulduğunu benim başarısız olduğumu' söylemiş. Bunu ben yine başka yerlerden duyuyorum. 2016 senesinde buraya gelirken yoldan çevrilerek antrenörlüğe başlamadım. 2005 senesinden beri tek iş olarak yaptığım antrenörlük mesleğinde üstüme hangi görev düşüyorsa en iyi şekilde yapmaya çalıştım. ve bu yüzden buradan teklif aldım. Ben de 6 yıldır yaptığım antrenörlükte elimdeki mevcut imkan ve kadrolarla bu seviyeyi yakaladım. Benim kariyerimi taşımak birçok kişiye ağır gelebilir bu da normaldir. Kariyerimiz öyle bakkaldan alınan sakızla elde dilen bir şey değil. Emekler harcanarak, tırnakla kazınarak buralara gelinmiştir. Oradan Hakan Günal'ı indirmek kolay değildir."

Mevcut yönetimle çalışmayacağını vurgulayan Günal, "Mevcut kulüp yönetimi ile hentbol ortak paydasında, hiçbir platformda bir araya gelmemiz mümkün değil. Bu federasyonda da olabilir, kulüp yapısında da olabilir. Benim bu kulüp yönetimiyle bir araya gelip çalışmam mümkün değil." ifadelerini bulundu.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi - Son Dakika Spor
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