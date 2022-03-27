KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

27.03.2022 17:58

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Kezban Alan (80) hayatını kaybetti, kızı Malike Alan (55) yaralandı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Kezban Alan (80) hayatını kaybetti, kızı Malike Alan (55) yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yurtbaşı köyünde meydana geldi. Kezban Alan ve kızı Malike Alan'ın yaşadığı 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürülürken, alevler arasında evde mahsur kalan Kezban Alan hayatını kaybetti, kızı Malike Alan ise vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı. Kezban Alan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI
KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI
KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

YORUMLAR
500
3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:24:23. #1.11#
SON DAKİKA: KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement