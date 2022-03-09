Kastamonu'da, belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde aralarında belediye halk otobüsünün de bulunduğu 7 araç çarpıştı.
Ardından halk otobüsünde bulunan yolcular başka bir araca aktarıldı.
Kazada yaralanan otomobildeki yolculardan Yonca Özdemir, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Kaynak: AA
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