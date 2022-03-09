Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

09.03.2022 23:17
Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da, belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da, belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde aralarında belediye halk otobüsünün de bulunduğu 7 araç çarpıştı.

Ardından halk otobüsünde bulunan yolcular başka bir araca aktarıldı.

Kazada yaralanan otomobildeki yolculardan Yonca Özdemir, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

YORUMLAR
500

Kastamonu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:39 Birçok eksik var! Merakla beklenen Barcelona - Galatasaray karşılaşmasında kadrolar belli oldu
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 23:51:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement