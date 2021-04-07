Son dakika haber | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

07.04.2021 13:23
Son dakika haber | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kuşkayası köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

Kastamonu, Hisarcık, Cide, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı         
14:57
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı         
14:37
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı         
12:19
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem         
12:07
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:17:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei