Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.

Kastamonu 'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

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