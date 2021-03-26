Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Cide Kaymakamı Melih Aydoğan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Başköy köyü Merkez Mahallesi'nde, artan vaka sayıları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar karantina uygulanmasına karar verdi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika