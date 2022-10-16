Son dakika haber | Kastamonu'da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Kastamonu'da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

16.10.2022 12:28
Son dakika haber | Kastamonu'da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Şehit Jandarma Er Yılmaz Güner Sokak üzerinde 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altında aldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kastamonu'da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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