Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
31.12.2020 20:35
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sofçular köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika Yılbaşına saatler kala Taksim'deki kalabalık önceki yılları aratmadı İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı