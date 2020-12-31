Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sofçular köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.