Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde altında ahır bulunan ahşap evde çıkan yangında, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Saltuklu köyünde, Ayşe Avcı'ya ait altında ahır bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev ve evin altında bulunan ahır kullanılamaz hale gelirken ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.