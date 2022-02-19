Son dakika haber: Kastamonu'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Çiftkıran köyü Demirciler Mahallesi'nde Halime Aydınoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında, Aydınoğlu'na ait ev kullanılamaz hale geldi.