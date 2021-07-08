Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde eşinin temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçma isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Çevik köyünde İ.D'nin temizlediği av tüfeği ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar İ.D'nin eşi Hediye D'ye (38) isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Hediye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hediye D'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından şüpheli İ.D. gözaltına alındı.