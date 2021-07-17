KASTAMONU - Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kastamonu bölgesi sıralama atışları gerçekleştirildi.

Gazi Stadı'nda düzenlenen sıralama atışlarına Kastamonu, Çankırı Ankara, Kırşehir, Karabük, Bartın ve Zonguldak'tan 111 sporcu katıldı.

Toplam 17 spor kulübünden sporcuların katıldığı atışlar, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı.

Atışlar sırasında geleneksel elbiseler giyen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Yarışmanın yapıldığı alana gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya Tufan, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi.

Vali Çakır, gazetecilere, böyle önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun sporcu şehri olduğunu aktaran Çakır, "İlimizde geleneksel Türk ok atıcılığı sporunun yaygınlaşması noktasında hem il merkezimizde hem ilçelerimizde yoğun gayret içinde bulunacağız. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye şampiyonasına Kastamonu olarak çok daha sporcu ile iştirak edeceğiz." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel ise Kastamonu halkına ve idarecilerine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan bölge sıralaması yarışlarına AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yarışmacı olarak katıldı.