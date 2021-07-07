Son dakika haber! Kastamonu'da "giysi kumbaraları" ile eski kıyafetler ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Kastamonu Belediyesince, eski giysilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında kentin birçok noktasında "giysi kumbaraları" yerleştirildi.

Belediye ekipleri tarafından kentteki tüm mahallelere yerleştirilecek 100 kumbara ile eski kıyafetlerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, diğerleri de fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belirlenen mahallelere ilk etapta 28 kumbaranın yerleştirildiğini belirtti.

Nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu mahallelerde kumbara sayısının artırılacağını ifade eden Vidinlioğlu, bu hafta içinde 100 kumbaranın tamamının konumlandırılacağını aktardı.

Vatandaşların kullanılmış giysi ve ayakkabılarını çöp yerine bu kumbaralara bırakarak hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebileceğini hem de dolaylı yoldan ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Vidinlioğlu, şunları söyledi:

"Söz konusu atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması son derece önemli. Kullanılabilir durumda olan giysi, ayakkabı gibi eşyaları ayrıştırarak belediyemiz bünyesinde yer alan sosyal marketimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şimdiden halkımız tarafından çok ilgi gören bir çalışma oldu. Bu bizi daha mutlu ediyor. Yardımlaşmayı, paylaşmayı seven bir toplumuz, bu projenin en önemli yanı da bu. Kime ne verdiğimizi bilmeden, alanın da kimden yardım aldığını bilmediği bir olanak sağlanacak. Özetlemek gerekirse sağ elin verdiğini sol elin görmediği bir proje diyebiliriz."

Vidinlioğlu, vatandaşların projeyle ilgili belediyeyi arayarak evlerindeki tüm eski giysilerini gelen görevlilere teslim edebileceklerini sözlerine ekledi.