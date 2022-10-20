Son dakika haber! Kastamonu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kastamonu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

20.10.2022 00:24
Son dakika haber! Kastamonu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde 18 Ekim'de meydana gelen hırsızlık üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimliğinin tespit edilmesi üzerine şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kastamonu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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