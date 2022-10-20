Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde 18 Ekim'de meydana gelen hırsızlık üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kimliğinin tespit edilmesi üzerine şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kastamonu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika