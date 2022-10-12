Son dakika haber | Kastamonu'da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kastamonu'da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü

12.10.2022 00:58
Son dakika haber | Kastamonu'da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile ahır küle döndü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile ahır küle döndü. Köylüler, yangın vanasıyla çıkan yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Değirmencik Köyü Sarıcı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Alzheimer hastası Hasan Demirci'ye ait evde, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İki katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, hemen bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Yangını gören köylüler, köy meydanında bulunan yangın vanasıyla alevlere müdahale etti. Yangının büyümesini engelleyen köylüler, ardından olay yerine sevk edilen Daday, Eflani ve Pınarbaşı belediyeleri itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekiplerine de yangını söndürmede destek verdi. Yangın, çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Daday'ın Değirmencik Köyü Muhtarı Yakup Demirci, "Mahallemizde 90 yaşlarında Alzheimer hastası ihtiyar bir amcamız oturuyordu. Yangının ne şekilde çıktığı ya da çıkarıldığını henüz bilmiyoruz. Şu anda iki katlı ev yandı kül oldu. Yanında ahşap ahır vardı, ona da alevler sardı, yandı. Kendi imkanlarımızla köyümüzde de bol su olması hasebiyle yangının diğer evreler sıçramasını önledik. Şu anda itfaiye ekipleri de geldi. Yangını söndürme çalışmaları daha yoğun başladı. Köyümüze geçmiş olsun" dedi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Alevlere teslim olan ahşap ev ile ahır küle döndü Alevlere teslim olan ahşap ev ile ahır küle döndü
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kastamonu'da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
06:16 Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
05:18 Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 07:44:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kastamonu'da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement