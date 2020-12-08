Son dakika haber | Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
08.12.2020 18:11
Son dakika haberler... Kastamonu'da silah, cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi olan hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da silah, cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi olan hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah, mühimmat ve ilaç kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 1676 hap, macun ve jelden oluşan cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi yapan 9 hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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