Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 10 şişe içki, 2 şişe etil alkol ile 2 tabanca ele geçirildi.
Solüsyon ve aromaların da ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika