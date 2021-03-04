Son dakika haber! Kastamonu'da kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek içecek ikramı tekrar başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Kastamonu'da kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek içecek ikramı tekrar başladı
04.03.2021 15:55
Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da, daha önce yasaklanan kamu kurum ve kuruluşlarındaki yiyecek içecek ikramının tekrar başlatılmasına karar verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da, daha önce yasaklanan kamu kurum ve kuruluşlarındaki yiyecek içecek ikramının tekrar başlatılmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, geçen yıl 25 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere yapılacak her türlü yiyecek ve içecek ikramının durdurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü yiyecek ve içecek ikramının bugün itibarıyla yapılabilmesine karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde tespit edilen kriterlere uyarak ihtiyaç odaklı 4-6 yaş Kur'an kurslarında da yüz yüze eğitim verilebileceği ifade edildi.
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