Kastamonu'da bazı kamu kurumlarının yer aldığı binadaki yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hepkebirler Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, yan tarafta bulunan, Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu Şube Müdürlüğü, Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ortaklaşa kullanılan binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramaması için çaba harcıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Kamu kurumlarının bulunduğu binadaki yangına müdahale ediliyor - Son Dakika