Son dakika haber: Kastamonu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi tedavi altına alındı.
Beltepe köyünde yaşayan Mustafa (83) ve eşi Zekiye Aysan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Jandarmanın kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, çiftçi yerde hareketsiz buldu.
Mustafa Aysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Zekiye Aysan, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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