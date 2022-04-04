Son dakika haber! Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası, evinden yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri, devriye attıkları esnada Subaşı köyü mevkisinde tek başına yürüyen bir şahsı gördü. Şahısla görüşen jandarma ekipleri, daha sonra araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada, bulunan kişinin alzaymır hastası H.K. (55) olduğu ve Kastamonu merkezde yaşadığı tespit edildi. Evinden yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan H.K, annesi G.K.'ye teslim edildi.