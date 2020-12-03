Son dakika haber... Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 133 kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 133 kişiye 185 bin 400 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde maske takmayan 54, sosyal mesafeye uymayan 13, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 12, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 11, hafta sonu kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 37 kişi olmak üzere 46 kişiye toplam 185 bin 400 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.