Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. için gözaltı kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, gözaltı kararının ardından Mehmet Ö.'nün Sarıyer'de bulunan evine gitti. Ekipler, Mehmet Ö.'nün önceki gün Sarıyer'deki adresinden ayrıldığını öğrendi.

Kıyafetlerini değiştirip taksi ile Esenyurt'a gitmiş

Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri, bölgedeki kameraları inceledi ve şahsın bir akrabasının Kağıthane'deki ofisine gittiğini tespit etti. Polis, ofise geldiğinde Mehmet Ö.'nün orada olmadığını gördü. Bunun üzerine ofis çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve Mehmet Ö.'nün bir ticari taksiye bindiği belirlendi. Ticari taksi sürücünü bulan polis, Mehmet Ö.'nün Esenyurt'a gittiğini öğrendi. Öte yandan şahısın tanınmamak için sık sık kıyafet değiştirdiği de tespit edildi.

İzini kaybettirmek istedi

Ekiplerce güvenlik kameraları incelendiğinde, Mehmet Ö.'nün Esenyurt'ta taksiden indikten sonra etrafta dolaştığı, izini kaybettirmeye çalıştığı, son olarak binaların yoğun olduğu bir bölgeye girdiği görüldü.

Polise kapıyı çaldı Mehmet Ö. açtı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, binaların bulunduğu bölgedeki evleri tek tek dolaştı. Ekiplerin son olarak çaldıkları dairenin kapısını müteahhit Mehmet Ö. açtı. Mehmet Ö. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Müteahhit Mehmet Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu'ya sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL