Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede otogarda düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının sırt çantasında yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kastamonu'da sırt çantasında 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika