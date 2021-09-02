Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Araçta sıkışan Papidze, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Irakli Papidze'nin (50), kullandığı QQ-891-HH Gürcistan plakalı otomobil, İğdir köyü yakınlarında kontrolden çıkarak menfeze çarptı.

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