Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.05.2022 00:53
Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet D'nin kullandığı 37 AAF 675 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AH 783 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Ahmet D. ile otomobillerdeki Fatma K. ve Satiye D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kastamonu, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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