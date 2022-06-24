Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde, bir şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin, çok sayıda extacy hap ve yeşil reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile çok sayıda teknolojik delil ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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