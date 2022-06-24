Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

24.06.2022 18:13
Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, bir şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin, çok sayıda extacy hap ve yeşil reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile çok sayıda teknolojik delil ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, bir şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin, çok sayıda extacy hap ve yeşil reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile çok sayıda teknolojik delil ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.D isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 70 gram metamfetamin, 116 adet extacy hap, 19 adet reçeteye tabi ecza hap, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong aparat, 11 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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