Kastamonu'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 644 adet reçeteye tabi hap, 1.36 gram bonzai, 1.05 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU