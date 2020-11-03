Son dakika haber: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.A, H.A, Y.Ö. ve D.T. gözaltına alındı.
Suçüstü yakalanan zanlılarla birlikte bir miktar esrar ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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